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مليشيا الحوثي تنفذ حملة اختطاف بحق أهالي إحدى البلدات جنوبي إب

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المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، حملة اختطافات في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).
 
وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي قامت صباح اليوم بحملة مسلحة إلى قرية "الرونه" بمديرية السياني (جنوب إب)، واختطفت عددا من أهالي المنطقة.
 
وأوضحت المصادر أن الحملة جاءت عقب رفض عدد كبير من أهالي القرية ترديد (الصرخة الخمينية) في أحد مساجد القرية أمس الجمعة.
 
وتشهد محافظة إب، ممانعة مجتمعية ورفض شعبي متصاعد للمليشيا وجرائمها الإرهابية بحق السكان، تواجهها المليشيا بمزيد من القمع والانتهاكات.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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