شكرا لبحثكم عن خبر رئيس كاك بنك يعزي بوفاة رجل الأعمال أنجل هجان الشعيبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) الأستاذ "حاشد الهمداني" برقية عزاء ومواساة، لـ آل هجان الشعيبي بوفاة ابنهم أنجل هجان الشعيبي الذي وافاه الأجل إثر عملية غادرة في حوش منزله بمدينة عدن.

جاء في برقية العزاء ( الإخوة / علي غالب الشعيبي، والأخ عمر انجل هجان الشعيبي، الأخ عمار انجل هجان الشعيبي ،الأخ حافظ انجل هجان الشعيبي ؛ ببالغ الحزن وعميق الأسى ، بلغنا نبأ وفاة رجل الأعمال المغفور له بإذن الله تعالى " أنجل هجان الشعيبي " الذي وافاه الأجل ، إثر عملية غادرة في حوش منزله في مدينة عدن.

وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة نتقدم إليكم بأصدق المواساة القلبية بمصابكم الجلل ونشاطركم احزانكم ، سائلين الله القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعله من الذين أنعم الله عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحٓسُنٓ أولئك رفيقا.

إن لله وإن اليه راجعون .