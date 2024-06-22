شكرا لبحثكم عن خبر الوكيل "النوبة" يقوم بزيارة عيدية الى جرحى الحرب المقعدين في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام وكيل شؤون الشهداء والجرحى، علوي ناصر النوبة، اليوم ، بزيارة عيدية لجرحى الحرب المقعدين في منازلهم بمحافظة لحج، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية والحكومية على الاهتمام بالجرحى الذين قدموا تضحيات جليلة في سبيل الدفاع عن الوطن.

وفي الزيارة التي رافقه فيها مدير مكتب شؤون الشهداء والجرحى بمحافظة لحج محمد سلمان، اطلعا على أحوال الجرحى الأبطال ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، ونقلا إليهم تهاني وتحايا قيادة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومحافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقدم الوكيل النوبة هدايا عيدية للجرحى، تعبيرًا عن التقدير والامتنان لتضحياتهم الجسيمة، واستمع إلى معاناتهم وهمومهم، وأهم الاحتياجات الصحية التي يواجهونها، سواء في توفير المستلزمات الطبية أو في جلسات العلاج الطبيعي.

ووجّه الوكيل النوبة برفع أهم الاحتياجات الصحية والعلاجية للجرحى المقعدين في منازلهم لتوفيرها، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية والحكومية والسلطة المحلية بمحافظة لحج بمختلف القضايا التي تهم الجرحى، وتعهد ببذل المزيد من الجهود لتحسين أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

وأشاد الوكيل النوبة ببطولات وتضحيات الجرحى، معبرًا عن شكره وتقديره للكوادر الطبية التي تقدم الرعاية الصحية لهم في منازلهم.

وأكد الوكيل النوبة أن زيارته تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية التي تستهدف جرحى الحرب المقعدين في منازلهم بمحافظة عدن ولحج، وذلك للتواصل المباشر معهم ومع أسرهم، والاستماع إلى مشكلاتهم وتقديم الحلول الممكنة.

وشدد على أن مكاتب شؤون الشهداء والجرحى ستواصل جهودها لضمان تقديم الرعاية الكاملة لهؤلاء الأبطال، مؤكدًا أن تضحيات الجرحى لن تذهب سدى، وأن الدولة ستظل دائماً مخلصة في سعيها لتحسين أوضاعهم، وتقديم كل ما يمكن لدعمهم والاعتراف ببطولاتهم وتضحياتهم الجليلة.

رافقهم في الزيارة مسئول مكتب جرحى تبن الاستاذ ايمن الشقعه