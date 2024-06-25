تقرير حقوقي: 70 قرار إعدام أصدرتها مليشيا الحوثي بحق المختطفين في سجونها

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير حقوقي أصدرته هيئة الأسرى والمختطفين اليوم الثلاثاء عن تعرض ١٢٤٩ مختطف في سجون مليشيا الحوثي للتعذيب خلال السنوات الماضية، قتل منهم ٢٣٩ جراء التعذيب المفضي إلى الموت.



وقال رضوان مسعود رئيس هيئة الأسرى والمختطفين في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إن فريق الهيئة رصد حتى نهاية ٢٠٢٣ تعرض ١٢٤٩ مختطف في سجون مليشيا الحوثي للتعذيب، موضحا أن ٢٣٩ مختطف توفوا جراء التعذيب المفضي إلى الموت.



وأضاف "مسعود" أن مليشيا الحوثي أصدرت ٧٠ قرار إعدام بحق المغيبين في سجونها، و ١٢ قرار إعدام بحق مختطفين تم الإفراج عنهم في صفقات تبادل خلال السنوات الماضية.



واشار إلى اختطاف جماعة الحوثي لـ17 موظفًا في يونيو الجاري والأعوام 2021 و2023،،و 7 من موظفي شركة دوائية حديثة و11 شخصًا من أبناء تهامة والحديدة في مايو الماضي.



وأكد مسعود أن جماعة الحوثي تواصل تنفيذ هجمات واعتقالات تعسفية ضد المدنيين وموظفي المنظمات الإنسانية، مما يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد.