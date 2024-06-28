بالتزامن مع بدء العام الدراسي..نادي المعلمين يدعو لإضراب شامل في مناطق سيطرة الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا نادي المعلمين اليمنيين، أعضاءه والمعلمين والتربويين والموجهين والإداريين في وزارة التربية والتعليم بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، إلى إضراب شامل عن التعليم والعملية التعليمية، بدءاً من يوم غدْ السبت، حتى صرف المرتبات التي قطعها الحوثي عنهم منذ العام 2016م.



وقال النادي في بيان صدر أمس الخميس وحصل يمن شباب نت على نسخة منه "إذا لم يتم الانتظام بدفع وتسليم الرواتب للتربويين والبت في الرواتب السابقة مع العلاوات والتسويات والعوض العادل، فإنه يدعو للإضراب الشامل، وفقا للمادة ( 34. 35) من قانون المعلم والمهن التعليمية".



وطالب النادي في بيانه، بمحاسبة القيادي الحوثي شمس الدين شرف الدين الذي ينتحل صفة "المفتي" والتحقيق معه بتهمة التحريض على مرتبات الموظفين وأكل أموال الناس بالباطل، وذلك على خلفية تحريضه على المطالبين بالمرتبات واتهامهم بفساد عقيدتهم.



وشدد النادي على ضرورة محاسبة وزراء التربية والخدمة المدنية والمالية في حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها لتورطهم في قطع مرتبات المعلمين اليمنيين.



وينظم نادي المعلمين اليمنيين إضرابا شاملا عن التعليم للسنة الثانية على التوالي للضغط على مليشيا الحوثي لصرف المرتبات التي أوقفتها أواخر العام 2016م.



وحدد النادي غدا السبت موعدا للإضراب الشامل، بالتزامن مع تحديد الحوثيين لذات اليوم موعدا لبدء الموسم الدراسي الجديد.

