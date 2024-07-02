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إصابة مواطن بجروح بليغة بانفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي في الجوف

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المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطن بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيات الحوثي الإرهابية، في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
 
وأفاد موقع "سبتمبر نت" عن مصادر محلية إن لغمًا أرضيًا من مخلفات المليشيات انفجر امس، بالمواطن "علي فرج النوفي" أثناء مروره في الطريق العام بمنطقة "الحذاه" في جنوب غرب مديرية "المصلوب".
 
وذكرت المصادر أن المواطن "النوفي" تعرض لإصابة بليغة جراء الانفجار الذي تسبب ببتر بعض أطرافه.
 
يشار إلى أن تقارير تفيد بأن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، زرعت نحو مليوني لغم وعبوة ناسفة في مناطق واسعة في اليمن، تسببت بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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