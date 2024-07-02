الوفد الحكومي: المفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين "لا تزال في مرحلتها الأولى"

قال متحدث الفريق الحكومي اليمني المفاوض ماجد فضائل، الثلاثاء، إن مفاوضاتهم مع جماعة الحوثي بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين "لا تزال في مرحلتها الأولى".



وبعد يومين من انطلاق المفاوضات في سلطنة عمان تحت إشراف الأمم المتحدة، أضاف فضائل للأناضول عبر الهاتف أنه "لم يتم الانتقال بعد إلى المراحل الأخرى".



وتابع فضائل، وهو أيضا عضو بالفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان بالحكومة الشرعية، أن "اللقاءات مع الحوثيين مستمرة بشكل مكثف".



ولا يُعرف على وجه الدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.



وأوضح فضائل أن "جميع المشاورات تتركز حول نقطة مهمة، وهي الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة الكل مقابل الكل، بمَن فيهم المخفي سياسيا محمد قحطان".



وقحطان هو قيادي بارز في حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، أكبر حزب إسلامي في البلاد، وأحد 4 أشخاص طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015 الحوثيين بإطلاق سراحهم.



واعتقل الحوثيون قحطان من منزله في العاصمة صنعاء يوم 5 أبريل/ نيسان 2015، بعد أيام من فرض الجماعة إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، ولم يتم التواصل معه منذ احتجازه.



ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن، بينها صنعاء، منذ 2014.



وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.



المصدر: الأناضول