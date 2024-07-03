عدن.. إيداع مدير قسم شرطة و3 ضباط في السجن لاعتدائهم على قاضي أثناء ممارسة عمله

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت نيابة استئناف عدن، الثلاثاء، بإيداع مدير قسم شرطة خور مكسر، و3 ضباط آحرين في السجن المركزي؛ لاعتدائهم على أحد القضاة أثناء ممارسة عمله الأسبوع الماضي.

وحسب بيان النيابة، فقد وجّه رئيس النيابة، بإيداع مدير قسم شرطة خور مكسر و 3 ضباط في السجن المركزي؛ لانتهاكهم الحصانة القضائية، واعتدائهم بالضرب واحتجاز كيل نيابة أحور القاضي رامي الدمامي أثناء ممارسة عمله".

وكانت النيابة قد وجهت في وقت سابق الأسبوع الماضي بوقف إجراءاتها القضائية مع عدد الجهات الأمنية بعدن حتى إشعار آخر، نتيجة الاعتداء الذي تعرض له القاضي رامي سالم الدماني، وكيل نيابة أحور.

ونص التوجيه بعدم استلام أي أوليات أو ملفات قضايا من أقسام الشرطة والبحث الجنائي وإدارة أمن عدن؛ حتى يتم ضبط جميع المتهمين الذين اعتدوا على القاضي "الدماني".

وأكد التوجيه على ضرورة تكاتف الجميع في إطار حماية كرامة ومكانة أعضاء النيابة العامة وهيبة السلطة القضائية، وتأكيداً على احترام القانون وسيادته، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إيداع الجناة السجن، محملاً النيابات مسؤولية المخالفة.

وأوضح التوجيه أن عناصر من قسم شرطة مديرية خور مكسر، اعتدوا جسدياً ومعنوياً الأربعاء الماضي، على القاضي رامي الدماني، وكيل نيابة أحور، وحجزت حريته على الرغم من علمهم بانتسابه إلى السلطة القضائية.