إصابة مواطن برصاص قناصة مليشيا الحوثي غربي "تعز" 

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطن، اليوم الخميس، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية مقبنة بالريف الغربي لمدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن المواطن "سيف غالب حمادي حسان" أصيب أثناء رعيه للأغنام، برصاص قناص مليشيا الحوثي الإرهابية المتمركز في عزلة القحيفة بمديرية مقبنة غرب تعز.

وتستهدف مليشيا الحوثي المدنيين في مختلف مديريات مدينة تعز بشكل مستمر بالنقص والقصف، ناهيك عن ضحايا حوادث الألغام التي زرعتها المليشيات.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فرض حصارًا على المدينة، وإغلاق الطرقات، باستثناء طريق "الكمب- جولة القصر"، التي افتتحت في 13 يونيو من الشهر المنصرم.