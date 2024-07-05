نادي المعلمين يؤكد: حملة اختطافات حوثية واسعة على كبار موظفي التربية والتعليم

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت مليشيا الحوثي الإرهابية حملة خطف جديدة استهدفت كبار موظفي وزارة التربية والتعليم الذين واصلوا العمل في مناصبهم معها منذ سقوط صنعاء بيدها.

وقالت مصادر تربوية وأخرى بنادي المعلمين إن الحوثيين خطفوا أحمد حسين النونو، وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج بحكومة الحوثي غير المعترف بها، عقب عملية مداهمة لمنزله في العاصمة.

وأكد وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني خبر اختطاف النونو في تغريدة له على منصة إكس.

كما قالت المصادر، إن مليشيا الحوثي وسعت حملة الاختطافات لتشمل مدير عام الكنترول في وزارة التربية والتعليم، ومدير عام مكتب الوزير ويدعى "علي عباس".

وأكدت المصادر بما فيها منشورات لمقربين من أسرة الحوثي أن الحملة توسعت لتستهدف قيادات في التربية والتعليم بتهمة التجسس.

وكانت مليشيا الحوثي قد في الأشهر الماضية عددا من الكوادر اليمنية العريقة في التربية والتعليم مثل الدكتور محمد المخلافي، ومجيب المخلافي وصبري الحكيمي وأعادت الحكيمي جثة هامدة إلى أسره بعد أسابيع من خطفه.

وما تزال مليشيا الحوثي تخطف عددا من كوادر وأعضاء نادي المعلمين منذ أشهر في سجونها.