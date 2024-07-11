شكرا لبحثكم عن خبر إستجاباً لمناشدة المواطنين..قائد درع الوطن يغيث مستشفى لودر بقافلة دوائية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أستجاب العميد بشير الصبيحي القائد العام لقوات درع الوطن لمناشدة المواطنين في محافظة أبين عموماً ومديرية لودر خصوصاً في مجابهة وباء الكوليرا الذي يجتاح المحافظة والمديرية معاً.

وتحركت القافلة الإغاثية الإنسانية لقوات درع الوطن إلى مديرية لودر محافظة أبين محملة شحنة محاليل ومستلزمات طبية لمجابهة تفشي مرض الكوليرا.

ونالت هذه الخطوة التي قام بها قائد درع الوطن اعجاب واستحسان الجميع في مديريات محافظة أبين الذين عبروا عن شكرهم لسرعة الاستجابة في مجابهة وباء الكوليرا.

وشكر المواطنون الدعم المقدم من قوات درع الوطن بكل مستلزمات واحتياج لمستشفى بحنف لودر العام لوقف انتشار وباء الكوليرا.

وتأتي هذه الخطوة من قوات درع الوطن والعطاء حيث يكون موجوداً حيث ماكانت الحاجة.

وكانت دعوات ومناشدات وجهت بالامس إلى الجهات المعنية في المحافظة والحكومة لإنقاذهم من وباء الكوليرا الذي اجتاح المحافظة والمديرية .