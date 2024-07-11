محافظ المركزي اليمني يصدر قرارا بإيقاف تراخيص 6 شركات ومنشآت صرافة مخالفة

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، اليوم الخميس، قرارا بشأن إيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة.



وشمل القرار إيقاف: "شركة العماري للصرافة، وشركة القاسمي الدولية للصرافة، ومنشأة العمودي للصرافة، ومنشأة عبدالسلام المفلحي للصرافة، ومنشأة الشواحي للصرافة، ومنشأة الخامري للصرافة".



وأشار إلى أن القرار جاء بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك ولما تقتضيه المصلحة العامة.