الحوثيون يتحدثون عن استهداف سفينة في البحر الأحمر وباب المندب

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت جماعة الحوثي المسلحة، الجمعة، إنها استهدفت سفينة في البحر الأحمر وباب المندب.

وذكرت وسائل إعلام حوثية، إن الجماعة نفذت عملية مشتركة استهدفت سفينة (Charysalis) في البحر الأحمر وباب المندب.

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، قالت الجماعة إن الطيران الأمريكي والبريطاني شن خمس غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

وكانت الهيئة البحرية البريطانية أمبري قد أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن سفينة تجارية تبلغ عن انفجارين غربي المخا قُبالة سواحل اليمن، فيما أعلن الجيش الأمريكي تدمير زوارق وطائرات مُسيرة تابعة للحوثيين.

