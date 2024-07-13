مجلس إدارة الدوائية الحديثة والعالمية يدعو إلى عدم التعامل مع الإدارة الحوثية المحتلة للشركتين

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر مجلس إدارة الشركة الدوائية الحديثة والشركةالعالمية لصناعة الأدوية من التعامل مع المدعو الحارس القضائي الحوثي صالح دبيش والذي نصب نفسه رئيساً لمجلس الإدارة للشركتين.



وأكد المجلس في تعميم موجه للشركاء والعملاء والمساهمين، عدم شرعية التعيينات والقرارات التي أصدرها الحارس القضائي التابع للحوثيين، معتبراً مصانع ومقرات الشركتين في مناطق سيطرة الجماعة في وضع الممتلكات المختطفة والمنهوبة.



وقال التعميم إن "الإدارة الحالية المسيطرة على مصانع الشركتين ومقر الإدارة العامة في صنعاء وفروعها في صنعاء وعمران والقاعدة والحديدة وإب وذمار غير شرعية وتدار بالسلطة الغالبة والأمر الواقع، وهي في وضع الممتلكات المختطفة والمنهوبة".



وطالب مجلس إدارة الشركتين كافة العملاء والموظفين والعاملين في هذه المناطق وكافة المتعاملين وأصحاب العلاقة بوقف كافة أنواع التعامل والتعاون مع هذه الإدارة وعدم التجاوب مع القرارات والتوجيهات الصادرة عنها.



وأهاب التعميم "بكافة العملاء وقف السداد للمديونية الحالية في المناطق المذكورة حتى يعود الحق إلى أصحابه".





وفي التاسع من يونيو الماضي، استولت ميليشيا الحوثي الإرهابية بقيادة ما يسمى "الحارس القضائي" على مقرات شركتي "الدوائية الحديثة" و"العالمية لصناعة الأدوية" بصنعاء وفروعها في المحافظات.



كما قامت الميليشيا بتسمية أشخاص من قبلها لانتحال صفة إدارة الشركتين بصورة غير قانونية، نهبت أرصدة الشركتين وأوقفت حسابات العاملين في بنك الكريمي، بعد عملية الاقتحام وحملة الاختطافات بحق الموظفين تحت مبررات غير قانونية.

