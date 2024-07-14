شدد على الاستعداد القتالي.. رئيس الأركان: تنظيم الحوثي الإرهابي لا يفهم إلا لغة القوة

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الأحد، على الاستعداد القتالي والجاهزية، مؤكدا أن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي العابر للحدود لا يفهم إلا لغة القوة.



جاء ذلك خلال تدشينه تنفيذ مشروع الرماية بالذخيرة الحيّة لقيادات هيئة الإسناد اللوجستي، بمناسبة تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي الجاري (2024)، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة.



وأكد الفريق بن عزيز، أهمية هذا المشروع في حفظ الجاهزية القتالية العالية للقوات المسلحة، والاستعداد القتالي، واليقظة الأمنية العالية في كل الأوقات، مشيدًا بجهود هيئة الإسناد اللوجستي في مجال تأهيل منتسبيها خلال الفترة الماضية.



وعبّر بن عزيز، عن فخره واعتزازه لما شاهده من مهارات وقدرات عالية أظهرها ضباط هيئة الإسناد اللوجستي ومدراء الدوائر التابعة لها وأركانات الشعب خلال تنفيذ مشروع الرماية بالذخيرة الحية.



وأشار إلى أن القوات المسلحة تسعى بكل عزم وقوّة لتخليص اليمن واليمنيين من قبضة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



وقال رئيس الأركان: "لن نخذل ديننا ووطننا وأمتنا"، لافتًا إلى ما يمثّله مشروع الحوثي من القتل والتدمير والخراب.



وأكد أن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي العابر للحدود لا يفهم إلا لغة القوة، موجهًا الجميع بالاستعداد والاجتهاد نفسيًا ومعنويًا.



من جانبه، أوضح رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء عبدالعزيز الفقية، أن مشروع الرماية بالذخيرة يأتي بتوجيهات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لمنتسبي الهيئة ودوائرها استعدادًا للمرحلة القادمة.

وأشار إلى أن هذه الدورة ستعقبها دورات أخرى لكافة منتسبي الهيئة حفاظًا على جاهزية القوات المسلحة.

