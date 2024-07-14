ندوة لطلاب الإعلام بجامعة تعز حول خطر الإمامة القديمة الجديدة على اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت الدفعة السادسة إعلام بجامعة تعز، "وهج الثورة" اليوم الأحد، ندوة سياسية حملت عنوان "الإمامة القديمة الجديدة في اليمن، تعرية من وحي كتاب الجريمة المركبة" للكاتب همدان العليي.



وناقشت الندوة التي أقيمت في كلية الآداب، أربع أوراق بحثية، سلطت الضوء على "عنصرية المشروع السلالي ودور ثورة 26 سبتمبر في مواجهته والإطاحة بالحكم الإمامي الكهنوتي، وأساليب التجويع الإمامية، والإبادة الثقافية بوجهها القديم والحديث، وجرائم الحوثي في القانون الإنساني.



وتطرقت الندوة إلى الخطر العنصري للسلالة الطائفية والتي تدعي التميز وأحقية الحكم الإلهي، بالإضافة إلى جرائمها بحق اليمنيين وفي مقدمتها جريمة حصار مدينة تعز والتي تعد من أبرز الشواهد على بشاعة وإجرام السلالة الهاشمية.



وأشار مؤلف كتاب "الجريمة المركبة" همدان العليي خلال مشاركته بالندوة عبر الاتصال المرئي، إلى أهمية تدوين الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي السلالية، مشيدًا بالحراك الإعلامي والثقافي في مدينة تعز.



وحضر الندوة عددًا من النخبة والمثقفين والدكاترة وكذلك الصحفيين والمحللين وعدد من وسائل الإعلام.



تأتي هذه الندوة على طريق اللقاء التشاوري للشباب والذي عُقد خلال الأسبوع الماضي، لتسليط الضوء حول جرائم المشروع السلالي.

