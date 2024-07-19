نقابة الصحفيين تدين اعتقال الصحفي فهمي العُليمي في عدن وتطالب بسرعة إطلاق سراحه

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الجمعة، اعتقال قوات المجلس الانتقالي بعدن، للصحفي فهمي العُليمي، وطالبت بسرعة إطلاق سراحه ومعاقبة المتورطين في عملية اعتقاله.



وقالت النقابة في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إنها "تلقت بلاغا من زملاء الصحفي فهمي العليمي يفيدون فيه اعتقال الزميل من قبل قوات الحزام الأمني بعدن صباح يوم أمس الخميس عند خروجه من منزله".



وأضافت "نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تدين هذا الإجراء التعسفي تطالب السلطات الأمنية في عدن والحكومة الشرعية سرعة إطلاق سراحه ومعاقبة المتورطين في عملية الاعتقال".



وحمّلت النقابة قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بعدن مسؤولية سلامة الزميل فهمي العليمي، مشددة على سرعة إطلاق سراحه.



وجددت النقابة مطالبتها للسلطات في عدن بالكف عن مضايقة الصحفيين، وفرض القيود على العاملين في قطاع الصحافة والإعلام.

