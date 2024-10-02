شركة قطارات إسرائيل قررت إغلاق محطات بسبب التجنيد المكثف لأفراد الأمن اعتبارًا من 24 تشرين الأول

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ "شركة قطارات إسرائيل قررت إغلاق محطات بسبب التجنيد المكثف لأفراد الأمن اعتبارا من 24 تشرين الأول الحالي".

ويأتي ذلك مع استمرار توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن العملية البرية في لبنان واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ العام الماضي.

ويأتي التقرير بعد ساعات من هجوم إيران الواسع عبر 200 صاروخ ضد إسرائيل ردًا على الاغتيالات الإسرائيلية واتساع رقعة اعتداءاتها.

هذا ولا تزال الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان مستمرة، في حين تواصل تل أبيب الأعمال العدائية في المنطقة.