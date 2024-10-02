شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يطلب معسكرا لمنتخب الشباب مواليد 2005 فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

طلب البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، في شهر أكتوبر الجاري في أول تجمع يقوده المدرب بعد تسلمه قيادة المنتخب من وائل رياض.

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جلسة خلال أيام مع البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 لحسم تشكيل جهازه المعاون، بعد توقيع عقود تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2005".

كما عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جلسة مع ميكالي، تم الاتفاق خلالها على تفاصيل العمل خلال المرحلة المقبلة.

وحقق ميكالي إنجازا تاريخيا مع المنتخب الأوليمبي المصري، بقيادته للتأهل إلى نصف النهائي في أوليمبياد باريس 2024، مما دفع الاتحاد المصري للتعاقد معه لقيادة جيل جديد، استعدادا لأوليمبياد لوس أنجلوس 2028.