بالصور- براد بيت مفاجأة العرض الأول لفيلم انجلينا جولي “ماريا” في نيويورك

أبهرت الممثّلة أنجلينا جولي، الجمهور في مدينة نيويورك بحضورها العاطفي والمؤثّر في مهرجان نيويورك السينمائي الدولي بدورته الثانية والستين، للمشاركة في حضور العرض الأول لفيلمها “ماريا”، في قاعة أليس تولي في مانهاتن، حيث تلعب جولي ، ٤٩ عاماً، في العمل دور مغنية الأوبرا الشهيرة الراحلة ماريا كالاس من أخرج بابلو لارين .

تألّقت “جولي”، على السجادة الحمراء برفقة ثلاثة من أبنائها الستّة وهم باكس وزهرة ومادوكس، إذ وقفوا جنباً الى جنب لإلتقاط الصور التذّكارية وسط إعجاب كبير من الحاضرين.

اختارت “جولي”، إطلالة كلاسيكية، أنيقة وفي حديثها على خشبة المسرح قبل العرض، قالت جولي: “أنا سعيدة جداً لوجودي هنا، أنا سعيدة جداً بمشاركة هذه المرحلة مع هؤلاء الأشخاص الموهوبين والرائعين وأصدقائي الأعزاء. آمل أن تشاهدوا في هذا الفيلم مدى اهتمامنا حقاً بالأشخاص الذين نشاركهم حياتهم ومدى حبهم للفن أيضًا “.

وقالت الممثلة إن “كالاس”، التي توفيّت في شقتها في باريس عام ١٩٧٧، عن عمر يناهز ٥٣ عاماً، أحبّت نيويورك وأحبّت الأداء والتدريس فيها”.

وأضافت:”أعلم أنها كانت ستحّب أن تكون هنا الليلة وأن تشعر بهذا التواصل وأن تكون معكم جميعاً الذين يقدّرون حقاً حياة الفنان”.

وتابعت:”آمل أن ترى أيضاً مدى احترامنا العميق للشكل الفنّي الذي هو الأوبرا. نحن متحمّسون جداً لتقديم هذا لك الليلة”.

كما تحدّثت عن إعجابها بقوة “ماريا” لأنّها كانت تحاول لملمة شُتات نفسها والمُضيّ قُدماً، قائلةً:” أردت أن يكون هذا الفيلم حول كم كانت فنانة استثنائيّة، لقد كانت مقاتلة وشخصيّة عاطفية عميقة المشاعر والعاطفة”.

من جهة آخرى، بدت أنجلينا جولي “غير منزعجة” بعد الاعلان رسميًا عن قصة الحب التي تجمع زوجها السابق براد بيت وصديقته إيناس دي رامون خاصة بعد ظهورهما لأول مرة على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي.

والدليل أنها لم تمتنع عن التوقيع على “بوستر” حمل صورتها وصورة براد بيت لأحد المعجبين في الفيلم الذي جمعهما عام ٢٠٠٥ “السيد والسيدة سميث”.

نذكر ان فيلم “ماريا”، يروي حياة مغنية الأوبرا اليونانية الراحلة ماريا كالاس في الأيام الأخيرة من حياتها.

اشتهرت الفنانة الأوبرالية بمجموعتها المذهلة على خشبة المسرح، بالإضافة إلى حياتها العاطفية المضطربة التي تضمّنت قصة حب مع اليوناني أرسطو أوناسيس، الذي ارتبط فيما بعد بجاكي كينيدي.

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تمّ تصوير فيلم “ماريا” على مدار ثمانية أسابيع بين باريس واليونان وبودابست وميلانو. السيناريو، كتبه ستيفن نايت، مساعد لارين في فيلم “سبنسر”.

وإلى جانب “جولي”، يضم طاقم الممثلين بييرفرانشيسكو فافينو، ألبا روهرواشر، هالوك بيلجينر، كودي سميت ماكفي، فاليريا جولينو وغيرهم.