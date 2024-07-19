إب..مليشيا الحوثي تقتل مواطناً أمام أفراد أسرته أثناء تصديه لعملية سطو على أرضه

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على قتل مواطن أثناء تصديه لعملية سطو على أرضه، في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن قيادياً أمنياً في مليشيا الحوثي، استقدم قبل أيام مسلحين ومعدات للسطو على أرضية مواطن بالقوة في قرية الصنع بعزلة بني سبأ في مديرية القفر، شمالي إب.



وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو "أبو جراح" المُعيّن من المليشيا قائداً للمنطقة الأمنية في منطقة "صوفة" بمديرية القفر، استقدم مسلحين ومعدات إلى أرضية المواطن "نايف زيد أحمد العماري"، للسطو عليها بالقوة، وأثناء محاولة المواطن وأسرته التصدي لعملية السطو، أطلقوا عليهم النار بكثافة.



وتابعت المصادر أن عملية إطلاق النار تسببت بمقتل "العماري" أمام أعين زوجته وأطفاله.



وجاءت الحادثة بعد أيام من مقتل المواطن (سالم عبده أحمد أمين النهاري) أثناء اشتباكات اندلعت بين قبليين وقيادي حوثي في خلاف على أراضي بذات المديرية.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، عمليات نهب واسعة للأملاك العامة والخاصة من قبل قيادات ونافذين في المليشيا من داخل وخارج المحافظة.

