رئيس البرلمان الإيراني: ردنا القادم على أي اعتداء من جانب إسرائيل سيكون في مستوى مختلف جدا

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن ردنا القادم على أي اعتداء من جانب إسرائيل سيكون في مستوى مختلف جدا.

وقبل يومين لفت قاليباف الى إن أركان محور المقاومة ستواصل مواجهة "الكيان الصهيوني" بدعم من إيران حتى تحقيق النصر.

وأضاف قاليباف عقب اجتماع مغلق للبرلمان أن "الكيان الصهيوني يشن حربا معقدة ومن الضروري وضع خطط دقيقة ومركبة لمواجهته"، مشددا على أن "هذا الكيان لا يمتلك اليد الطولى في المنطقة ويسعى يائسا للتعويض عن خسائره".

وتابع أن إسرائيل تعمل على إضعاف أسس جبهة المقاومة في المنطقة، لكنها أخطأت في حساباتها.