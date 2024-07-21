محلل عسكري يتساءل: هل ورط حزب الله الحوثيين ودفعهم للاعتراف بالهجوم على تل أبيب؟

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد الباحث والخبير العسكري الدكتور علي الذهب أن مليشيا الحوثي الانقلابية لا تكترث للثمن الذي يدفعه اليمن، متسائلا عن نجاح حزب الله اللبناني بتوريط الحوثيين بتبني الهجوم على إسرائيل أمس الأول بطائرة مسيرة.



وقال الذهب في تدوينة له على منصة "اكس" مساء السبت: "هل ورط حزب الله، المتمردين الحوثيين، بدفعهم للاعتراف بالهجوم على تل أبيب؟".



وأضاف: "لا أعبأ لما يثار بأن الهجوم مصدره الحوثيون، فلا زلت مقتنعا أنهم أدعياء، ولا يكترثون للثمن الذي يدفعه اليمن من منجزاته الاستراتيجية"، مضيفًا "نعلم أن الحوثيين لا يطلقون مقذوفات فردية، ثم أين الصواريخ فرط صوتية؟!".



ومساء السبت نفذت طائرات إسرائيلية غارات استهدفت مخازن الوقود في مدينة الحديدة غربي اليمن، وذلك عقب يوم من تبني مليشيا الحوثي عملية استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة.