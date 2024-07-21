محافظ حضرموت يطالب المبعوث الأممي بتمثيل يوزاي مكانة المحافظة في مباحثات السلام

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، الأحد، مكتب المبعوث الأممي لليمن، إلى تمثيل أبناء المحافظة بما يوازي مكانتها في مباحثات السلام المنشود في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بن ماضي، بوفد مكتب المبعوث الأممي برئاسة الزهراء لنقي، والممثل القطري لهيئة الامم المتحدة للمرأة دينا زوربا، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وفقا للمركز الإعلامي للمحافظة.

وأكد محافظ حضرموت على دعم جهود احلال السلام الشامل والعادل بقيادة الرئيس رشاد العليمي، مستعرضًا اوضاع المحافظة وجهود التنمية وتوفير الخدمات والحفاظ على نموذجية حضرموت في حفظ الامن والاستقرار.

وشدد بن ماضي، على ضرورة التمثيل اللائق لحضرموت انطلاقًا مكانتها وتاريخها ومساحتها التي تتجاوز ثلت مساحة الجمهورية في التسويات القادمة، وأهمية الاهتمام بالتنمية البشرية لتأهيل جيل قادر على البناء والتنمية وإحلال السلام بدلاً عن السلاح.

ونوه الى ضرورة زيارة المبعوث الأممي الى حضرموت للاطلاع على نموذجيتها في احلال السلام وتجاوز ويلات الحروب منذ ستينيات القرن الماضي بفضل ثقافة مواطنيها حيث يعد المواطن رجل الأمن الأول.

بدورها، استعرضت كبيرة الاستشاريين في مكتب المبعوث الأممي في اليمن الزهراء لنقي، استراتيجية مكتب المبعوث ورؤيته القاعدية للسلام والشمولية الرامية الى تعزيز السلام المستدام في اليمن.

وأشارت إلى أن مباحثات الفريق الأممي تركز على المجالات المحددة ضمن استراتيجية مكتب المبعوث الخاص حول الشمول والتضمين، بالتوازي مع اللقاءات التشاورية المستمرة التي عقدها المكتب لوضع رؤية قاعدية (من القاعدة الى القمة) لعملية سلام شاملة وجامعة في اليمن.