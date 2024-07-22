طلاب اليمن في الخارج يطالبون بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ عام ويتوعّدون بالتصعيد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت اتحادات طلاب اليمن في الخارج رفضها التام للحلول الترقيعية وغير المجدية، مطالبة بالصرف الفوري لكافة المستحقات المتأخرة منذ ما يزيد عن عام كامل.

جاء ذلك في بيان مشترك لاتحادات طلاب اليمن الدارسين في الهند والصين والمغرب وباكستان وتركيا وأندونيسيا وكوبا وألمانيا والمجر والعراق وماليزيا.

وقالت البيان المشترك: "نعلن عن إطلاق حملة إلكترونية طلابية في جميع دول الابتعاث والتي سنتبنى خلالها خيارات تصعيدية مفتوحة حتى الاستجابة لكافة مطالب الطلاب".

وأضاف: "نطالب بسرعة صرف جميع المستحقات المتأخرة للربع الثاني والثالث والرابع من العام المنصرم 2023م والربعين الأول والثاني والثالث من العام الحالي 2024م دون أي تأخير أو مماطلة".

وشدد البيان على "التحقيق في التقصير والتأخير غير المبرر لمستحقات الطلاب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وإيجاد حلول عاجلة للمشاكل العالقة باعتماد موفدي الجامعات والوزارات الأخرى وطلاب الاستمرارية، وطلاب التبادل الثقافي الذين لم يستلموا قرار إيفادهم، والمبتعثون الجدد المتواجدون في بلدان الدراسة".

كما طالبت اتحادات الطلاب بـ"صرف تذاكر الخريجين وتسديد الرسوم وقيمة بدل الكتب وبدل الطباعة المقررة للموفدين وفقاً للقانون، وقبول الطلاب في المساعدات المالية حسب المعايير المعتمدة وإعلان ذلك في صفحة الوزارة، وعرض كشف بالطلاب الذين لديهم مستحقات مالية من الحكومة في بوابة إلكترونية موحدة يتم تحديثها باستمرار في موقع وزارة التعليم العالي الرسمية".

ودعت الاتحادات "جميع الطلاب والناشطين والصحفيين والإعلاميين وكل الأقلام الحرة والقنوات والمنابر الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني داخل اليمن وخارجها إلى التفاعل مع قضايا الطلبة وإيصالها إلى كل من يهمه الأمر".