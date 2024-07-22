عدن.. قوات أمنية تغلق مطعم بعد مداهمته واجبار مرتاديه على المغادرة 

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، الاحد، مطعمًا بعد مداهمته، وإجبار الزبائن على المغادرة، وذلك في مديرية الشيخ عثمان شمال العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن قوات أمنية وبتوجيه من مدير مديرية الشيخ عثمان وسام معاوية، أقدمت ظهر الاحد، على مداهمة "مطاعم و مطابخ الطويل" في جولة السفينة بمديرية الشيخ عثمان.

وأضافت المصادر، أن القوات أجبرت العائلات والزبائن على مغادرة المطعم، قبل أن تقوم بإغلاقه دون معرفة الأسباب، فيما أرجعت بعض المصادر أنه قد يكون ناتجا عن خلاف على جبايات.

ويشكو التجار وأصحاب المحلات، بشكل متواصل من إجراءات مدير مديرية الشيخ عثمان وسام معاوية، نتيجة الجبايات الكبيرة التي يفرضها عليهم، ما دفع كثير من المحلات إلى الإغلاق.

يشار إلى أن في يونيو 2023، كان بائع متجول قد أقدم على إحراق نفسه أمام مبنى المجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان، بسبب عدم قدرته على دفع الجبايات، وذلك بعد مصادرة بضاعته واحراقها.