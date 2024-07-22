الجيش الأمريكي يعلن تدمير أربعة زوارق مُسيّرة تابعة للحوثيين باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، تدمير أربعة زوارق مُسيّرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران باليمن.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على منصة إكس، إن قواتها تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تدمير أربع زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر.



وذكرت أنه تدمير تلك الزوارق بعدما تقرر أنها "تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".



وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً.

