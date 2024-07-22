عمران.. مليشيا الحوثي تقتل شاباً في نقطة تفتيش وترفض تسليم جثته

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية، على قتل شاب في إحدى نقاط التفتيش بمحافظة عمران (شمالي اليمن)، ورفضت تسليم جثته لأسرته.



وقالت مصادر محلية، إن سائق سيارة نقل يُدعى (ناجي حاصل ضاوي)، قُتل أمس الاحد، برصاص مسلحين حوثيين يتمركزون في نقطة "حواري" الرابطة بين منطقتي حوث وحرف سفيان بمحافظة عمران.



وذكرت المصادر أن الشاب ضاوي، المنحدر من منطقة سفيان، تعرض لإطلاق نار من أفراد النقطة أثناء مروره بسيارته، مما أدى إلى مقتله.



وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي تحفظت على جثة الشاب "ضاوي" وترفض تسليمها لأسرته.



وتأتي هذه الحادثة امتداداً لحوادث قتل مماثلة في مختلف نقاط التفتيش التابعة لمليشيا الحوثي التي تحولت إلى نقاط للموت وحصدت العشرات خلال السنوات الأخيرة.



