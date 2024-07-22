اليمن.. عودة العمل في ميناء الحديدة بعد يومين من تعرضه لقصف إسرائيلي

المنامة - ياسر ابراهيم - عادت اليوم الاثنين، الحركة الملاحية في ميناء الحديدة، بعد يومين من تعرضه لقصف إسرائيلي طالت بعض منشآته الواقعة على ساحل البحر الأحمر (غربي اليمن).



وقال الصحفي بسيم الجناني نقلاً عن مصادر عمالية، إن ميناء الحديدة استأنف عمله بصورة طبيعية صباح اليوم، بعد يومين من تعرضه لقصف إسرائيلي.



وأوضح أن ميناء الحاويات لم يتأثر بفعل القصف الإسرائيلي، وأن الرافعات التي تم استهدافها مساء السبت، كانت عملياً خارج الخدمة وتخضع للصيانة.



وعن طبيعة عمل الميناء منذ العام 2015م، أشار الجناني إلى أن الميناء يعتمد على رافعات السفن التجارية التي تحمل على متنها رافعات ذاتية وتقوم بتفريغ البضائع للرصيف، قبل أن يستكمل عمال الميناء نقل البضائع بالمعدات الأرضية.



ومساء السبت، شن طيران إسرائيلي غارات جوية على الحديدة تركزت معظمها على منشآت نفطية داخل الميناء إضافة إلى بعض رافعات الميناء الخارجة عن الخدمة.

