شكرا لبحثكم عن خبر رئاسة هيئة الأركان العامة تمنح وكيل شئون الشهداء والجرحى درع تكريمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وضاح الشليلي: قدم نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر سالم اليوم بالعاصمة عدن ،درع تكريمي للاخ علوي ناصر النوبة، وكيل محافظة عدن لشئون الشهداء والجرحى، تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها تجاه أسر الشهداء والجرحى.

وعبر اللواء البصر ، عن عظيم الامتنان للوكيل النوبة، مشيداً بما يقوم به من عمل لدعم ورعاية أسر الشهداء والجرحى، في محافظات عدن لحج ابين والضالع ، بتوفير كل ما يحتاجونه من خدمات واحتياجات ضرورية.

وأكد اللواء الركن أحمد البصر سالم أن هذه الجهود تعكس الروح الوطنية العالية والتفاني في خدمة الوطن والمجتمع، وتبرز أهمية دعم أسر الشهداء والجرحى الذين ضحوا من أجل الوطن. كما شدد على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتقديم المزيد من الدعم والرعاية لهذه الفئة الغالية.

وفي الختام، نقل اللواء البصر تحيات وتقدير رئاسة هيئة الأركان العامة ممثلة بالدكتور عزيز بن صغير برئيس هيئة الأركان العامة لجميع العاملين في مكاتب شئون الشهداء والجرحى محافظة عدن ولحج وأبين والضالع، مثمناً الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار ودعم أسر الشهداء والجرحى في كافة المجالات.

حضر التكريم اللواء على منصور الفضلي نائب رئيس هيئة الاسناد اللوجستي والعميد الركن خالد الزامكي مدير مكتب نائب رئيس هيئة الأركان ،والعميد محمد عوض مدير مكتب ناىب رئيس هيئة اللوجستي