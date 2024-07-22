صنعاء.. مليشيا الحوثي تغلق مركزَين لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية للطالبات 

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت مليشيا الحوثي، اليومين الماضين، مركزَين لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية للطالبات، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، وذلك في اطار مساعيها الرامية لتحويلها إلى مراكز لتعبئتها الطائفية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي أغلقت مركزي "خديجة والبيان" لتحفيظ القرآن الكريم للطالبات في حي الأصبحي، جنوبي العاصمة صنعاء.

وحسب المصادر، فإن المليشيا حولت هذََين المركزَين، إلى مراكز للتعبئة الطائفية، من خلال اقامة فعالياتها المسلحة والطائفية، وتنفيذ اجتماعاتها المغلقة فيهما.

وذكرت المصادر، أن مئات الطالبات يدرسن في هذين المركزين تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية منذ نحو عقدين من الزمن، وكان هو الملاذ الأخير للنساء بعد إغلاق المليشيا لمئات المراكز التعليمية في العاصمة، والتي تموّل بتبرعات من فاعلي الخير.

جدير بالذكر أن المليشيا كانت قد أغلقت مساجد النساء في المنطقة، وحولتها إلى مراكز لإقامة دورات عسكرية مغلقة للمواطنين في الأحياء، تحت مزاعم نصرة فلسطين والأقصى.