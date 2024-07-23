شكرا لبحثكم عن خبر الرئاسة ترفض استقالة محافظ البنك المركزي اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية يقول ان محافظ البنك المركزي باق في منصبه

عدن :

صرح مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، ان رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، رفضوا بالاجماع استقالة محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي.

وقال المصدر ان محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.

واهاب المصدر بوسائل الاعلام مراعاة حساسية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال والمصالح والمسؤوليات المجتمعية المترتبة عليها