التنورة الطويلة تسيطر على إطلالات المارة بأسبوع الموضة في نيويورك ربيع 2025

عرضت العلامات التجارية مجموعتها لصيف وربيع 2025 مثل بروينزا شولر ورالف لورين خارج الجدول الزمني لـ أسبوع الموضة بنيويورك لربيع وصيف 2025، الذي يبدأ رسميًا هذا الأسبوع، مع بعض الأسماء الكبيرة من العلامات التجارية، بما في ذلك كولينا سترادا وويلي شافاريا، بالإضافة إلى ألايا، التي تجنبت عرض مجموعتها في منتصف الموسم في باريس وستقدم عرضها في نيويورك.

وأشار التقرير المنشور بموقع "wmagazine" إلى توقع مشاهدة اتجاهات من العلامات التجارية الكلاسيكية في نيويورك، مثل مايكل كورس وتومي هيلفيجر وكوتش وتوري بيرش. و ديوتيما وجريس لينج ولوار وثيوفيليو، التي تعود إلى الجدول لأول مرة منذ عامين.

الجيبة الطويلة تسيطر على إطلالات المارة بأسبوع الموضة في نيويورك ربيع 2025

وحرص حضور أسبوع الموضة بنيويورك على اختيار قطع ملابس تتماشى مع اتجاهات الموضة حيث سيطر على شوارع نيويورك التنانير الطويلة والمصنوعة من مواد مثل الجلد والجينز والقطن ومجموعة كروشيه كما عادت الملابس الرياضية مرة أخرى إلى الساحة ولكن بشكل عصري، حيث ظهرت الجواكيت الرياضية ذات السحابات الربعية والجوارب الطويلة والفساتين الطويلة أيضاً.

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