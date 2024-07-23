تحليل لموقع المونيتور الأمريكي: هجوم إسرائيل على الحديدة كان "تحذيرًا لإيران النووية"

المنامة - ياسر ابراهيم - إعتبر تحليل لموقع المونيتور الأمريكي، بأن القصف الإسرائيلي لميناء الحديدة على البحر الأحمر في اليمن في العشرين من يوليو/تموز كان بمثابة رسالة إلى إيران، من خلال إظهار المدى المدمر للطائرات المقاتلة الإسرائيلية، أكثر من كونه محاولة لردع المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على الموقع.

وبحسب الموقع، يقدر مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الهجوم، الذي أشعل حرائق مستعرة، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، لن يردع الحوثيين عن مضايقة إسرائيل. وقال بأنه وفي حين يتزايد القلق في إسرائيل إزاء استمرار هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي يشنها الحوثيون في اليمن، فإن التهديد الحقيقي يظل يتمثل في إيران.

وقال مصدر أمني إسرائيلي كبير لـ"المونيتور" شريطة عدم الكشف عن هويته: "إنهم في حالة حرب مع كل ما يحيط بهم منذ سنوات عديدة، ويعرفون كيف يمتصون القنابل والضحايا. وأضاف بالقول "إن الحوثيين عدو غريب. ولا تنطبق عليهم قواعد الردع المعتادة. ولن يردعهم سوى قدر كبير من الضرر".

ومع ذلك، أضاف المصدر الأمني، أن إسرائيل لم يكن أمامها خيار سوى الرد على الصاروخ الحوثي الذي ضرب قلب تل أبيب قبل يومين، وأسفر عن مقتل أحد سكان المدينة وإصابة ثمانية آخرين.

وقال: "من المهم أن نفهم أن النيران المشتعلة في ميناء الحديدة شوهدت في كل أنحاء المنطقة، وخاصة في طهران. يدرك الإيرانيون أن المسافة من إسرائيل إلى الحديدة تشبه إلى حد كبير المسافة من إسرائيل إلى إيران. لقد شرعنا في إظهار الذراع الطويلة جدًا للقوات الجوية الإسرائيلية، وقدرتها على ضرب الأهداف بدقة وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. كانت الرسالة واضحة".

إسرائيل كانت مترددة في البداية في الرد على الحوثيين

وبحسب المونيتور، تم وضع خطط طوارئ لشن غارة على أهداف حوثية بما في ذلك الحديدة، والتي من خلالها تزود إيران وكيلها بالأسلحة والإمدادات الحيوية، بعد وقت قصير من بدء حرب 7 أكتوبر مع حماس، عندما بدأت الجماعة في إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل وطرق الشحن الدولية. لكن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر في ذلك الوقت السماح للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعامل مع الحوثيين.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع لـ"المونيتور" شريطة عدم الكشف عن هويته: "كنا نأمل أن يتعبوا [الحوثيون] أو يفقدوا الاهتمام، أو أن يقدم التحالف الغربي ما يلزم ويردعهم. لكننا كنا مخطئين".

ووفقا للموقع، كانت إسرائيل تأمل في البداية أن تتمكن من تجنب الاشتباك مع عدوها البعيد بينما تنشغل بمواجهة الوكيلين الإيرانيين الأقرب إلى الوطن - حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان. وبالإضافة إلى فتح جبهة عسكرية أخرى، فإن مواجهة الحوثيين تتطلب تخصيص قدرات استخباراتية في بلد لم يكن قط على رأس أهداف الموساد، فضلاً عن الطائرات والتدريب والذخائر القيمة بشكل خاص التي تحتاجها إسرائيل لمحاربة حزب الله.

إسرائيل تتوقع ردا من الحوثيين

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن الحوثيين سيحاولون الرد على هجوم الحديدة. ومن المحتمل أيضا أن تشن إسرائيل هجمات إضافية على أهداف مهمة في اليمن من وقت لآخر.

وقال المصدر العسكري الإسرائيلي الرفيع: "إن هذا الأمر سوف يحرمنا من الاهتمام والطاقة، ولكنه ضروري. كل العيون في الشرق الأوسط تتجه الآن نحو إسرائيل، وتجاهل كيان يجرؤ على إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل بشكل يومي أمر غير ممكن".

في الوقت الحالي، تحاول إسرائيل سد الثغرة التي اخترقت من خلالها طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين دفاعاتها الجوية، كما فعلت عشرات الطائرات بدون طيار التي أطلقها حزب الله على شمال إسرائيل في الأشهر الأخيرة. وتجري جهود لوضع نظام رد على الطائرات بدون طيار بنفس فعالية شبكة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية متعددة الطبقات.

وذكر الموقع بأن التعامل مع إيران، المسؤولة عن هذه الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل، يشكل مشكلة أكثر تعقيدا.

وأشار المصدر العسكري الرفيع المستوى إلى أن "السؤال هو متى سنتخذ قرارا بالتوقف عن التركيز على مخالب الأخطبوط وضرب رأسه، أي طهران، المسؤولة بشكل مباشر وحصري عن نشاط الحوثيين ضدنا. هذا القرار لم يتخذ بعد".

وفي الوقت نفسه، تشهد أجهزة الاستخبارات الغربية تصاعد الجهود الإيرانية لتطوير القدرة النووية التشغيلية. فقد قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الجمعة إن الوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من المواد اللازمة لصنع سلاح نووي "ربما يكون الآن أسبوعاً أو أسبوعين".

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد تجاوزت إيران عتبة التخصيب إلى 60% مع استخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة للغاية. وبالتالي، يمكنها من الناحية النظرية الآن التركيز على إنتاج قنبلة بالحجم المناسب لتثبيتها على رأس حربي لصاروخ باليستي متطور، استعداداً للتحول إلى دولة نووية أو دولة نووية في المستقبل القريب.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى لموقع المونيتور، شريطة عدم الكشف عن هويته: "يتعين علينا أن نركز أنظارنا على هذه المنطقة. في نهاية المطاف، فإن التهديد الوجودي الحقيقي الذي نواجهه ليس في اليمن أو حتى في غزة أو بيروت، بل يأتي هذا التهديد من طهران".