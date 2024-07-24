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إنفجار بأحد خزانات النفط في ميناء الحديدة بعد ثلاثة أيام من قصف الاحتلال الإسرائيلي

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المنامة - ياسر ابراهيم - قال سكان محليون، إن انفجارا هائلا وقع في إحدى خزانات النفط في ميناء الحديدة، بعد ثلاثة أيام من قصف الميناء من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد السكان لقناة "يمن شباب" أن الانفجار وقع نتيجة اشتعال النيران التي تصاعدت بعد قصفه من قبل الاحتلال الاسرائيلي يوم السبت الماضي.

وكان الاحتلال الاسرائيلي قد قصف ميناء الحديدة يوم السبت الماضي، ومحطة كهرباء رأس كثيب، وخزانات وقود المازوت بالمدينة الساحلية.

وأدى القصف الاسرائيلي إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة نحو 80 بينهم نساء وأطفال.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت يوم الإثنين الماضي عودة العمل في ميناء الحديدة بعد يومين من تعرضه للقصف الإسرائيلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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