بعد انتهاء المُهلة.. قبائل الحموم بحضرموت تحتشد رفضًا لإنشاء معسكر رأس باغشوة بـ"الديس" 

المنامة - ياسر ابراهيم - إحتشد العشرات من شباب قبائل الحموم في الديس الشرقية بمحافظة حضرموت، مساء الثلاثاء، بهدف الزحف نحو منطقة رأس باغشوة؛ للمطالبة بوقف استحداث معسكر وإلغاء إنشاءه، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للسلطة المحلية.

وقال مصدر قبلي لـ"يمن شباب نت"، إن قوات عسكرية من المنطقة العسكرية الثانية تمركزت قرب منطقة "يثمون"، لمنع مرور المحتشدين إلى منطقة راس باغشوة.

وأكد المصدر، أن وفدًا من السلطة المحلية بقيادة "صالح عبود العمقي" و"سالمين بن مجنح"، وصلا إلى منطقة الحشود القريبة من "يثمون"، والتقيا بالمقدم "سالم الغرابي"، أحد مقادمة الحموم.

وذكر المصدر، أن المقترحات التي تم طرحها من قبل وفد السلطة المحلية تضمنت "تجنيد أبناء الديس الشرقية، وتمديد المهلة أسبوع إضافي لحل الخلاف"، إلا أنه فشل في إقناعهم.

وأشار المصدر، إلى أن القبائل رفضت طلب الوفد، وحددوا مهلة 24 ساعة للرد على مطلبهم بعدم استحداث معسكر رأس باغشوة، والانسحاب من المنطقة، مهددين بالزحف إلى المكان المخصص لإقامة المعسكر، محذرين القوات من اعتراض الحشود.

ومطع الشهر الجاري، كانت قبائل الحموم وأبناء الديس الشرقية، قد منحت السلطة المحلية في حضرموت والمنطقة العسكرية الثانية، مهلة ثلاثة أيام، لتنفيذ مطالبها، ثم مددت المهلة إلى عشرة أيام، إلا أنه لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

ويطالب أبناء قبائل الحموم وأهالي منطقة رأس باغشوة، بإيقاف أي استحداثات وإنشاء معسكر في منطقة رأس باغشوة، على أن "الموقع يعتبر المنتزه والمتنفّس الوحيد لأهالي المنطقة".