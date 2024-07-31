شكرا لبحثكم عن خبر مستشفى المحفد يتسلم شحنة أدوية مقدمة من قوات درع الوطن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصلت صباح اليوم الأربعاء شحنة أدوية مقدمة من قوات درع الوطن إلى مستشفى الشهيد صلاح ناصر محمد مديرية المحفد محافظة أبين دعماً وتعزيز المستشفى لمواجهة وباء الكوليرا المنتشر في المديرية

حيث تسلم مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية المحفد الدكتور عبدالله علي جعيرة الشحنة عبر مندوب الوحدة الطبية لألوية قوات درع الوطن الدكتور علي محمد سالم الوليدي

وتحتوي هذه الشحنة على كمية كبيرة من السوائل الوريدية والمضادات الحيوية والمطهرات، والذي يأتي نتيجة للإستجابة الطارئة لمناشدات الجهات الصحية بالمديرية التي اطلقتها بعد تفشي وباء الكوليرا المنتشر في المديرية في ظل النقص الشديد الذي يعانيه المستشفى من الأدوية ونقص الإسعافات الأولية.

حيث تم تسجيل أكثر من مائة وخمسين حالة اشتباه وأكثر من ثلاثين حالة مؤكدة ووفاة حالتين، وبزدياد حالات الإصابة بالكوليرا في المديرية أصبح الوباء يهدد حياة أهالي مديرية المحفد.

وقد تقدم كل من السلطة المحلية بمديرية المحفد ممثلة بمدير عام المديرية الأستاذ أحمد عبدالله حيدرة ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور عبدالله علي جعيرة ومدير مستشفى المحفد جميل أمسعادي بشكرهم وتقديرهم الجزيل لقائد قوات درع الوطن العميد/ بشير المضربي الصبيحي قائد قوات درع الوطن والوحدة الطبية لقوات درع الوطن على عطائهم وسخائهم الكبير بالإستجابة الفورية لتلبية مناشدات إحتياج أخوانهم في مديرية المحفد نتيجة لوباء الكوليرا المنتشر بقوة في المديرية.