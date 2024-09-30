شكرا لقرائتكم خبر عن بينها بناء مراكز شرطة رائدة.. "الأمن العام" يكشف عن 3 مبادرات جديدة والان نبدء بالتفاصيل



وتضمنت مبادرات الأمن العام الجديدة: مبادرة "مراكز الشرطة الرائدة"، التي تهدف إلى بناء مراكز شرطة رائدة بهوية محدثة وفق تصميم عصري، وتجهيز مراكز شرطة متحركة للمناسبات والمواسم والأحياء السكنية الحديثة. تقنيات جديدة وجاءت مبادرة "التجهيزات الأمنية" لتجهيز المركبات الأمنية والبوابات الإلكترونية بتقنيات تتيح التعرف على لوحات المركبات والأشخاص تلقائيًا، وتركيب كاميرات مراقبة لتغطية الطرق داخل الأحياء بأحدث الأنظمة الأمنية.

وتهدف مبادرة "تطوير منصة أمن" إلى أتمتة إجراءات الضبط والاستدلال، وتطوير المنصة الموحدة (أمن) والتكامل الإلكتروني مع مركز الاتصال الموحد، لتبادل المعلومات الخاصة بالقضايا بجميع إجراءاتها.

خطط الأمن العام الاستراتيجية في السعودية وتتضمن أداة لتحليل المعلومات المتعلقة بالجريمة، فيما يأتي تدشين المبادرات ضمن خطط الأمن العام الاستراتيجية للارتقاء بالعمل الأمني.

بالإضافة إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة، ورفع جودة الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال زيادة فاعلية التغطية الأمنية لمواكبة التوسع العمراني، وتحقيق تنسيق وتكامل بين الجهات ذات العلاقة. الدمام - شريف احمد - كشفت المديرية العامة للأمن العام عن 3 مبادرات ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي دشنها، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.وتضمنت مبادرات الأمن العام الجديدة: مبادرة "مراكز الشرطة الرائدة"، التي تهدف إلى بناء مراكز شرطة رائدة بهوية محدثة وفق تصميم عصري، وتجهيز مراكز شرطة متحركة للمناسبات والمواسم والأحياء السكنية الحديثة.وجاءت مبادرة "التجهيزات الأمنية" لتجهيز المركبات الأمنية والبوابات الإلكترونية بتقنيات تتيح التعرف على لوحات المركبات والأشخاص تلقائيًا، وتركيب كاميرات مراقبة لتغطية الطرق داخل الأحياء بأحدث الأنظمة الأمنية.وتهدف مبادرة "تطوير منصة أمن" إلى أتمتة إجراءات الضبط والاستدلال، وتطوير المنصة الموحدة (أمن) والتكامل الإلكتروني مع مركز الاتصال الموحد، لتبادل المعلومات الخاصة بالقضايا بجميع إجراءاتها.وتتضمن أداة لتحليل المعلومات المتعلقة بالجريمة، فيما يأتي تدشين المبادرات ضمن خطط الأمن العام الاستراتيجية للارتقاء بالعمل الأمني.بالإضافة إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة، ورفع جودة الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال زيادة فاعلية التغطية الأمنية لمواكبة التوسع العمراني، وتحقيق تنسيق وتكامل بين الجهات ذات العلاقة.