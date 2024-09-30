البيت الأبيض: نريد رؤية حل دبلوماسي بين حزب الله وإسرائيل وهذا لا يزال موقفنا

أكد البيت الأبيض، أننا "نريد رؤية حل دبلوماسي بين حزب الله وإسرائيل وهذا لا يزال موقفنا"، موضحاً أننا "نريد رؤية وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل".

وكان قد اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعارض شن إسرائيل عملية برية في لبنان، ودعا إلى وقف إطلاق النار.

واوضح بايدن للصحافيين عندما سُئل عما إذا كان على علم بتقارير عن خطط إسرائيلية لتنفيذ عملية محدودة وما إذا كان سيشعر بارتياح إن مضوا قدما بها، "أنا على علم أكثر مما قد تعرفون ويريحني وقفها. يجب أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار الآن".

وكانت قد نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي، أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تخطط لعملية برية محدودة في لبنان ستبدأ قريبا"، لافتاً الى أن "العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر من حربها ضد حزب الله عام 2006".

وكشف المسؤول الأميركي، أن "عملية إسرائيل البرية المحتملة تركز على إزالة البنية التحتية لحزب الله على الحدود".

وكانت قد نقلت صحيفة "التلغراف" عن مسؤول إسرائيلي، أن "القوات الخاصة استهدفت البنية التحتية لحزب الله لإبعاد المسلحين عن حدود إسرائيل"، لافتاً الى أن "قوات الكوماندوز الإسرائيلية نفذت غارات في لبنان قبل غزو بري محتمل هذا الأسبوع".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أننا "سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيليون أن يدخلوا بريا وقوات المقاومة جاهزة للالتحام البري، وأعددنا وتجهزنا وبالتوكل على الله واثقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه وسنخرج منتصرين".

وأكد قاسم أن "المعركة طويلة والخيارات مفتوحة وسنواجه أي احتمال في حال دخل الإسرائيلي بريا".

واشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الى أن "اغتيال امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله مرحلة مهمة لكنها ليست النهاية"، مضيفا أن "هدفنا إعادة سكان الشمال وسنُفعل لأجل ذلك قواتنا برا وبحرا وجوا".

وتوجه الى قوات سلاح المدرعات بشأن المناورة البرية، بالقول أننا "سنستخدم كل قدراتنا بما فيها أنتم".