شكرا لبحثكم عن خبر عدن: ابراهيم البكري يعفو عن قاتل ابنته حنين لوجه الله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في لحظة مؤثرة ومليئة بالإنسانية والرحمة، اختار إبراهيم البكري أن يعفو عن قاتل ابنته حنين، الجاني حسين هرهرة، في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام.

جاءت هذه اللحظة بعد فترة طويلة من الحزن والألم الذي عانت منه عائلة البكري، والتي رفضت كل الوساطات والمغريات والعتاد والعده والاموال ومع ذلك، قرر إبراهيم أن يغلب جانب التسامح والعفو على مشاعر الغضب والانتقام.

رحمه الله على الطفله حنين

من صفحة المصور عبدالناصر الصديق