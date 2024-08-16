شكرا لبحثكم عن خبر مهرجان قميح الأول يحقق نجاحاً باهراً ويعزز قيم الوفاء والتكافل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - .

أُسدل الستار على مهرجان قميح الأول الذي أقيم في مدرسة الشهيد عبده عبدالله قميح لأبناء البدو الرحل بمديرية كرش يومي الأربعاء والخميس 14 و15 أغسطس 2024م، تحت شعار "وفاء الأبناء للأباء". وقد شهد المهرجان نجاحاً لافتاً محققاً حلمًا أصبح واقعا بفضل جهود جماعية متميزة.

وفي هذه المناسبة توجه لواء د. عبدالسلام قائد الجمالي عضو اللجنة التحضيرية بأسمى عبارات التهنئة والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المهرجان مشيدا بالدور المحوري للأب الروحي للمدرسة سيادة العميد ناشر محمد علي وللأستاذ جليل صالح حمود المدير التربوي على تفانيهم وإخلاصهم في دعم العملية التعليمية.

كما قدم الجمالي شكره العميق لأبناء كرش النبلاء منظمين ومقدمي خدمات ورجال أمن على حسن التنظيم والضيافة الرفيعة التي عكست كرمهم وحرصهم على نجاح هذا الحدث مؤكداً أن جهودهم ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ.

وشدد الجمالي على أهمية دعم الجهات الرسمية والخيرية والمنظمات الدولية في إعادة ترميم المباني وتوفير الكادر البشري اللازم للمدرسة إما باعتمادها للمرحلتين الأساسية والثانوية أو بتأسيس كلية مجتمع تلبية لاحتياجات المديرية الملحة.

وفي ختام البيان وجه الجمالي تقديره الخالص للزملاء خريجي مدرسة الشهيد قميح الذين أظهروا روح التعاون والتفاني في تنظيم المهرجان داعيا إياهم لمواصلة جهودهم في إرساء أساس ملتقى خريجي المدرسة وتعزيز دورهم في دعم مجتمعهم.