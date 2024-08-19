شكرا لبحثكم عن خبر كاك بنك يوقع عقد تفاهم مشترك مع الشركة اليمنية الدولية للاتصالات (تيليمن) بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وقع صباح اليوم الاثنين القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) مع نظيره عبد السلام السلفي الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية الدولية للاتصالات (تيليمن) بعدن، عقد تفاهم مشترك لتقديم الخدمات وتسديد الانترنت عبر المحطات الفضائية ( الستلايت ) من خلال الأنظمة والتطبيقات الرقمية وبوابات الدفع الإلكترونية المختلفة والحديثة، التي يقدمها البنك وتوفر الجهد وتواكب التقدم والحداثة الدولية.

وفي عملية التوقيع التي حضرها من جهة البنك نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية الأستاذ رفيق القباطي، ومساعد قطاع تطوير الأعمال، محمد أبو حاتم، ومدير إدارة الخدمات الخاصة طلال منصر، ومن جانب شركة الاتصالات، صبري الكلدي الرئيس التنفيذي الفني، وجلال بدر الرئيس التنفيذي التجاري،

أفاد الرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ "حاشد الهمداني" ان توقيع هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من التوقيع التفاهمات والشراكات مع المؤسسات في القطاعات المختلفة بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، لربط انظمة المدفوعات بمختلف المؤسسات الايرادية والخدمية وتوسيع رقعة الخدمات الرقمية الحديثة للبنك وتحقيق الشمول المالي،

وأضاف: ايمانًا منا بأهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وضمن أهدافنا وخططنا العريضة المعدة والمطروحة لتحقيق النمو والشمول المالي، يأتي اليوم توقيع عقد التفاهم مع الشركة اليمنية الدولية للاتصالات ، ونحن نؤمن بأنّ هذه الشراكة ستُسهم بشكل فعال في دعم مساعي تمكين جميع المواطنين المشتركين في خدمات تيليمن من سهولة تسديد فواتير الانترنت الكترونياً عبر بوابة المدفوعات التي تستخدم من اجهزة الكمبيوتر أو من جوالاتهم الخاصة عبر تطبيق - كاك بنكي.

من جانبه تحدث الأخ عبدالسلام السنفي الرئيس التنفيذي لشركة تيليمن معبراً عن سعادته في توقيع عقد الشراكة مع بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) لتحصيل إيرادات الشركة عبر أنظمة وتطبيقات البنك الالكترونية الحديثة والمختلفة، لافتا الى ان الخدمات الالكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني التي يقدمها كاك بك باعتباره البنك الرائد في هذا المجال سوف تسهم إلى حد كبير في مساعدة العملاء وتوفير لهم الوقت والجهد وتأتي أيضا في إطار توجهات الحكومة برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء و الدكتور واعد باذيب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الساعية إلى إدخال التقنيات الحديثة ورقمنة العمل بجميع أجهزة ومؤسسات الدولة وتوفير وسائل الاتصالات والانترنت لجميع أفراد المجتمع .