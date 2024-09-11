شكرا لبحثكم عن خبر هولندا.. 16 ألف زوج من الأحذية الصغيرة لتأبين أطفال غزة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مدينة روتردام الهولندية، السبت، فعالية للفت الأنظار إلى مأساة أطفال غزة في ظل الهجمات الإسرائيلية، عبر عرض 16 ألف زوج من الأحذية الصغيرة في ساحة شويبورغ.

وأشرفت مؤسسة "ازرع شجرة زيتون" الهولندية على تنظيم الفعالية وسط ساحة "شويبورغ" في روتردام لتأبين الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل.

وفي إشارة إلى عدد الأطفال الشهداء، وضعت المؤسسة أكثر من 16 ألف زوج من الأحذية الصغيرة في الساحة. كما تمت قراءة أسماء وأعمار آلاف الأطفال ممن قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقالت مديرة المؤسسة إستر فان دير موست "إن هذه تاسع فعالية لتأبين أطفال غزة في هولندا".

وأوضحت أن "القتل اليومي والمفرط للفلسطينيين منذ 11 شهرا هو حدث غير مسبوق، ونحن ننظم المظاهرات ضده". وذكرت أن المؤسسة تقوم بإحياء ذكرى الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل.

وأضافت: "وفقا للسجلات الرسمية، فإن العدد نحو 17 ألف طفل، لكن وفقا لدراسة أجرتها مجلة ذا لانسيت، فإن العدد الفعلي يتجاوز 83 ألف طفل".

وقالت إن المؤسسة وضعت عدد الأحذية وفقا للسجلات الرسمية لأنها لم تكن تملك هذا العدد الهائل من الأحذية.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، بدعم أميركي واسع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.