شكرا لبحثكم عن خبر شركة السراري تكرم ثلاثة تربويين بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشرفت شركة السراري صباح اليوم باستقبال التربويين الحاصلين على التصويت : الاستاذ / أنيس القباطي الاستاذة / خديجة ادن الاستاذة / هناء بازغيفان وقد تم تبادل الكلمات الترحيبية والشكر من الطرفين على ماقدموه ، ثم تم بعد ذلك تكريمهم بالدروع والهدايا التشجيعية . هذا وتتقدم شركة السراري بالشكر لكل القامات التربوية التي تبذل كل جهدها في تقديم الافضل من اجل وصول العلم الى القمة في عدن . من صفحة

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