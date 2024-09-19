شكرا لبحثكم عن خبر المجلس يتفق على تغيير محافظ حضرموت واثنين اخرين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر خاصة عن توجهات لمجلس القيادة الرئاسي لإقالة ثلاثة محافظين على الأقل في المحافظات الخاضعة لنفوذه في جنوب وشرق اليمن، خلال المرحلة المقبلة. ونقلت فضائية "يمن شباب" عن المصادر قولها إن الاجتماع الأخير للمجلس الرئاسي ناقش تغيير محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، لخفض التصعيد المتواصل في المحافظة والذي يتبناه حلف قبائل حضرموت منذ بضعة أشهر، وأن هناك اتفاق شبه كامل بين أعضاء المجلس حول الأمر. وأشارت المصادر إلى أن هناك أربعة أسماء مرشحة لخلافة بن ماضي، بينهم المهندس بدر باسلمة (وهو الأكثر حظاً)، والدكتور عبدالقادر بايزيد، وأكرم العامري، وعصام بن حبريش. وحسب المصادر، فإن التغييرات أيضا ستشمل محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، ومحافظ سقطرى رأفت الثقلي، لكنه لم يتم طرح أيًا من الأسماء المرشحة لخلافتهما حتى اليوم.

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس يتفق على تغيير محافظ حضرموت واثنين اخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.