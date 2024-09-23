شكرا لبحثكم عن خبر اكتشف تأثير البلح الأصفر على مستويات السكر والكوليسترول.. مفاجأة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يُعتبر البلح الأصفر من الفواكه المفضلة لدى العديد من الأشخاص بفضل مذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية.

وعلى الرغم من ذلك، يتساءل البعض عن تأثير البلح الأصفر على مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

وبالإضافة إلى فوائده الصحية، يتميز البلح الأصفر بسعره المعقول، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 25 و35 جنيهًا مصريًا في الأسواق.

في هذا الصدد، أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن البلح الأصفر يحتوي على الألياف الغذائية التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الكلي، وخاصة الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن البلح الأصفر غني بمعدن البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، وهو عامل مهم للوقاية من الأزمات القلبية.

وبيّن أن البلح الأصفر يحتوي على سكريات طبيعية قد ترفع مستويات السكر في الدم عند الإفراط في تناوله، ومع ذلك، عندما يُتناول باعتدال، يبطئ البلح الأصفر امتصاص الجلوكوز بفضل الألياف التي ينظمها في الدم.

كما أوضح أخصائي التغذية العلاجية فوائد البلح الأصفر الأخرى، والتي تشمل:

1- تقوية جهاز المناعة لاحتوائه على قيمة غذائية عالية.

2- يعتبر البلح الأصفر غني بالكالسيوم المفيد لتقوية العظام والأسنان.

3- تعزيز عملية الهضم حيث تساعد الألياف على منع الإصابة بعسر الهضم والإمساك والإسهال.

4- يحتوي البلح الأصفر على الحديد الذي يحارب فقر الدم والوقاية من الأنيميا.