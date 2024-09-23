شكرا لبحثكم عن خبر المذيعة اليمنية عائدة الشرجبي تعود الى الحياة بعد موتها اعلاميا .. الف سلامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء وصحفيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء عن وفاة الإعلامية عايدة الشرجبي، المذيعة السابقة بإذاعة صنعاء.

ونشر الصحفي عبدالرحمن بجاش، وآخرون، منشورًا يتضمن نعيًا للشرجبي، قالوا فيه: "عايدة الشرجبي زميلتنا في إذاعة صنعاء وداعًا. إنا لله وإنا إليه راجعون".

بدوره نفى الإعلامي علي صلاح أحمد، تلك الأنباء قائلًا، في منشور على فيسبوك، أرفقه بصورة لمنشور بجاش، قال فيه: "انه خبر مكذوب زائف لا قيمة له".

وأضاف: "الحمد لله رب العالمين زوجتي ام محمد (عايدة الشرجبي) بخير وصحة وسلامة".

وكانت الإعلامية عايدة الشرجبي، أحد الأصوات القوية في إذاعة صنعاء إلى قبل الانقلاب الحوثي، واشتهرت عبر برامج عدة، أبرزها "واحة اليوم" ذات الطابع الثقافي، والذي تحول لاحقًا إلى "أوراق ملونة"، لكنها توارت عن الأسماع، إلى جانب معظم طاقم الإذاعة خلال السنوات العشر الماضية.