السلطات تحقق مع لص العدادات بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - تـم الـقـبـض
قوات الحزام الأمني تلقي القبض على شخص يقوم بسرقة عدادات المياه من مداخل المنازل والحارات في العاصمة عدن .
العاصمة عدن :
في إطار الجهود المبذولة من قبل قوات الحزام الأمني قطاع الشيخ عثمان في مكافحة الجرائم وخاصةً السرقة منها وإلقاء القبض على مرتكبيها ، تمكن ابطال القطاع الثامن في الشيخ عثمان بقيادة القائد ناصر الدهشلي بعد جهد وتحري وتعاون المواطنين وفي أقل من 48 ساعة تم إلقاء القبض على متهم بسرقة عدادات المياه من مداخل المنازل السكنية والحارات في الشيخ عثمان .
وبالتحقيق مع المتهم فقد اعترف بإقدامه على سرقة العديد من عدادات المياه من مداخل المنازل السكنية والحارات وبيعها على محلات الخردة .
تم ضبط المتهم حتى استكمال كافة التحقيقات والقبض على أصحاب محلات الخردة المتعاونين معهم ، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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