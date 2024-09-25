شكرا لبحثكم عن خبر فيديو : الحوثي يختطف حلاقا اذاع النشيد الوطني في اب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية وإعلامية بأن مليشيا الحوثي الإرهابية اقتحمت محل صالون حلاقة في مدينة إب، وقامت باختطاف مالكه قسريًا بسبب سماعه نشيدًا وطنيًا.

وتم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة اقتحام العناصر الحوثية لمحل الحلاقة، حيث تم تنكيل مالكه بطريقة قاسية قبل أن يُلقَى به في أحد الأطقم العسكرية ويُنقل إلى معتقلاتهم.ووفقًا للمصادر، فإن الضحية كان قد أذاع صباح اليوم أغنية وطنية للفنان أيوب طارش بعنوان "دمت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال"، احتفالًا بالعيد الـ62 لثورة 26 سبتمبر. وقد أضحى هذا الفعل مجرمًا لدى الحوثيين، الذين أطلقوا مؤخرًا حملة مسعورة لاعتقال كل من يظهر فرحته بالعيد الوطني.

يظهر هذا الحادث بوضوح ما يعانيه المواطنون في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي من قمع وتنكيل، كما يكشف عن حجم عداء هذه الميليشيا للشعب اليمني وأعياده الوطنية، ورغبتها الدفينة في الانتقام من الجمهورية وأبنائها الذين أسقطوا حكم أجدادهم الكهنوتي.