“بحبك كتير”.. فنان عربي شهير يطلب يد النجمة بلقيس فتحي للزواج على الهواء مباشرة

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2024 11:18 مساءً - تقدم الفنان السوري طلال مارديني للزواج من الفنانة اليمنية بلقيس فتحي على الهواء مباشرة، وذلك خلال استضافته في برنامج “يا فيل يا ريل” مع الإعلامي طوني أبو جودة .

وطلب من مارديني اختيار فنانة للزواج منها، ليقع اختياره على بلقيس، مشددًا على حبه لها، قائلًا: “أنا بحبك كتير كتير، وطالب إيدك للزواج”.

طلال مارديني يمازح بلقيس فتحي ويطلب يدها للزواج

وأوضح مارديني في ختام جملته أنه يمازح الجمهور فحسب، قائلًا: “مزح طبعًا”.

وأكد مارديني أنه اختار الفنانة بلقيس للزواج بها لأنه يحبّها كفنانة، مشدداً على أنه لا يعرفها على الصعيد الشخصي.

تصريحات طلال مارديني

وعن أكثر العادات السيئة التي تسيطر عليه، كشف مارديني أنه يعاني من “الكذب” بداعٍ أو دون داعٍ.

ولفت طلال مارديني إلى أن كذبه لا يضر به الآخرين، إذ لا يؤلف قصصًا عن الآخرين، لكنه يفضل الكذب من أجل إنعاش الخيال.

وقال: “كنت أؤلف قصة وأصدقها وأجعل من حولي يصدقها، وأقنعهم بها، وبالمدرسة كذبت على الأستاذ جعلته يعطيني 500 ليرة كل يومين” .

ولفت إلى أن في سوريا العديد من عمالقة الفن، مثل: أيمن زيدان، ودريد لحام، وسامية الجزائري، وصباح الجزائري…، لكنه يرى سلوم حداد الرقم واحد.

ثم اختار النجمة ماغي بوغصن، قائلاً: “أنا بحبها على الصعيد الإنساني، وهي إنسانة ظريفة ومثقفة ونظيفة القلب”.

وعن عمليات التجميل، قال طلال مارديني بعفوية: “المشكلة أن التجميل قضى على الكثير من ملامح النجمات الطبيعية، والمشكلة ان الكثير من النجمات خضعن للبوتوكس”، لافتاً إلى “أن هناك أشخاصاً العمليات أضافت لمسات جمالية على ملامحهم لأنه توقّفوا عند حد معين، ولكن في المقابل هناك أشخاص استمروا في الخضوع للتجميل وتشوّهت ملامحهم”.

الخليج 365

الخليج 365

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